Хабиб: «Усик станет серьезным испытанием для Фьюри, а Нганну должен остаться в UFC»

Бывший чемпион в легком весе оценил шансы в бою с .

«Фьюри сейчас лучший. Я думаю, что Фьюри находится на другом уровне, в боксе. Если они будут драться в UFC, то да, у Фьюри не так уж много шансов. Но в боксе я не вижу, чтобы кто-то даже коснулся его лица — может быть, . Усик станет серьезным испытанием для Фьюри.

Я думаю, что Нганну должен остаться в UFC. Но если он пойдет в бокс и зарабатывает 50 или 60 миллионов долларов, то почему бы и нет? Я знаю, что Нганну родом из очень, очень бедной Африки. Он был без денег, без дома, без всего, так что если кто-то платит тебе больше денег, то иди и бери.

Но если он хочет войти в историю и стать величайшим тяжеловесом всех времен, ему нужно остаться в UFC», – считает Нурмагомедов.

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