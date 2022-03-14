Боец UFC объяснил, почему Нганну нельзя драться с Фьюри: «Это как американский футбол и регби. И там, и там мяч, но на деле это разные виды спорта»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Английский тяжеловес UFC Том Аспиналл призвал чемпиона дивизиона Фрэнсиса Нганну не выходить в ринг против чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

По мнению Аспиналла, многие бойцы ММА заблуждаются, что хорошие по меркам этого вида спорта ударные навыки могут принести успех в поединке против элитного боксера.

«Это как американский футбол и регби. В обеих видах спорта используется мяч, и ты должен забрать его силовым образом, но на самом деле они совершенно разные.

Такая же ситуация между ММА и боксом. Многие бойцы смешанных единоборств недооценивают боксеров, но там очень много парней, которые могут сильно бить», – пояснил Аспиналл.

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