Боб Арум: «Мы все очень хотим, чтобы бой Фьюри и Нганну состоялся. Он принесет колоссальные деньги»

Промоутер Боб Арум намерен организовать бой между чемпионом WBC в тяжелом весе и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Мы все очень хотим, чтобы бой Фьюри и Нганну состоялся. Почему нет? Это было бы здорово. Нганну восстанавливается после операции, в следующем году он будет готов драться. Его бой с Фьюри принесет колоссальные деньги.

Если у Нганну есть контракт с UFC, то я могу сделать этот бой вместе с Дэйной Уайтом. Их бой мог бы поставить рекорд по продажам платных трансляций.

Мне нужно поговорить об этом с UFC. Я уверен, что я поговорю с ними», – сказал Арум.

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