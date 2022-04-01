Хукер верит в победу Бернса над Чимаевым: «Хамзат просто уничтожает парней, но я отдаю преимущество бойцу с проверенным рекордом»

Полулегковес UFC Дэн Хукер дал прогноз на поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хамзатом Чимаевым.

По мнению новозеландца, фаворитом в поединке является более опытный Бернс.

«Хамзат просто продолжает уничтожать этих парней и проходить сквозь них. Так что сейчас недостаточно информации, чтобы подтвердить это.

Но они в одной лодке. Гилберт Бернс – просто элита дивизиона. Так что это слишком большой скачок за такое короткое время для Чимаева.

Поэтому, если изучать и разбирать этот бой, я отдаю преимущество тому, у кого есть проверенный рекорд», – сказал Хукер.

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