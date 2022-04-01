Тренер Чимаева – о бое Хамзата и Бернса: «Фанаты увидят один из лучших боев в истории UFC»

Алан Насименто, тренер Хамзата Чимаева, заявил, что бой его подопечного против Гилберта Бернса станет одним из крупнейших событий в истории ММА.
Напомним, что поединок между полусредневесами состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.
«Это ММА. У меня в Швеции много парней с высоким уровнем джиу-джитсу, которые пришли помочь нам со спаррингами. Я не сомневаюсь, что Чимаев готов к любому бою.
Психология будет иметь решающее значение в этом бою. Победит тот, кто лучше подготовлен справляться с разочарованием. Единственное, в чем я уверен, это то, что фанаты увидят один из лучших боев в истории UFC», – сказал Насименто.
Бернс про бой с Чимаевым: «Это будет досрочная победа»
Гилберт Бернс – о Чимаеве: «Как говорят у нас в Бразилии: «Мы не лжем, но преувеличиваем». Он хорош, но не монстр»