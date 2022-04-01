Тренер Чимаева – о бое Хамзата и Бернса: «Фанаты увидят один из лучших боев в истории UFC»

Алан Насименто, тренер , заявил, что бой его подопечного против станет одним из крупнейших событий в истории ММА.

Напомним, что поединок между полусредневесами состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Это ММА. У меня в Швеции много парней с высоким уровнем джиу-джитсу, которые пришли помочь нам со спаррингами. Я не сомневаюсь, что Чимаев готов к любому бою.

Психология будет иметь решающее значение в этом бою. Победит тот, кто лучше подготовлен справляться с разочарованием. Единственное, в чем я уверен, это то, что фанаты увидят один из лучших боев в истории , – сказал Насименто.

Бернс про бой с Чимаевым: «Это будет досрочная победа»

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