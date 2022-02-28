Царукян вызвал на бой Гиллеспи: «Я заслуживаю соперника из топ-10»

Российский легковес UFC Арман Царукян выразил желание подраться с .

«Хочу подраться с соперником из топ-10, но там уже почти у всех назначены поединки. У Гиллеспи нет боя, но он меня боится.

UFC дважды предлагал нам подраться, но он отказывался. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел с ним встретиться, потому что он занимает девятую строчку в рейтинге, и у нас получился бы хороший бой.

Я заслуживаю соперника из топ-10. Посмотрим, что будет. И да, конечно, я хотел бы подраться пять раундов в главном событии вечера. В июне или июле здесь же, в Лас-Вегасе, я буду готов выступить», – сказал Царукян.

В минувшие выходные Царукян нокаутировал Йоэля Альвареса во втором раунде на UFC Fight Night 202.

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