Хабиб встретился с бывшим тренером: «Я многому научился у тебя. Спасибо за все»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с первым тренером в США Муратом Кештовым.
«Мое первое пребывание в США прошло дома у моего тренера Мурата Кештова.
Я с ним гонял вес и жил у него дома почти 10 дней, и по его совету и связям я перешел в легендарный зал АКА в Калифорнии.
Спасибо тебе за все, я это никогда не забываю и не забуду, хоть мы и не провели так много времени вместе, но я многому научился у тебя», – написал Нурмагомедов.
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