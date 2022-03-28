Хабиб встретился с бывшим тренером: «Я многому научился у тебя. Спасибо за все»

Бывший чемпион в легком весе встретился с первым тренером в США Муратом Кештовым.

«Мое первое пребывание в США прошло дома у моего тренера Мурата Кештова.

Я с ним гонял вес и жил у него дома почти 10 дней, и по его совету и связям я перешел в легендарный зал АКА в Калифорнии.

Спасибо тебе за все, я это никогда не забываю и не забуду, хоть мы и не провели так много времени вместе, но я многому научился у тебя», – написал Нурмагомедов.

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