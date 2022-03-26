Вячеслав Борщев: «Спасибо Уайту. Он реально показывает, что спорт вне политики»

Российский боец UFC Вячеслав Борщев рассказал, как политическая ситуация повлияла на его жизнь в США.

— В прошлый раз вы говорили, что вам очень важно получить бонус в $50 тысяч. Вы его получили, теперь хочется спросить, не возникло ли ситуации, когда бонус неожиданно быстро закончился?

— Можно сказать, что я ничего лишнего из той суммы и не потратил. Я человек семейный, у меня двое детей, и все мои планы, связанные с тем бонусом, были связаны с оформлением документов на грин-карту. В принципе, я значительную часть сделал, все в работе, и на это я кое-какую сумму уже потратил. А так я могу теперь быть полноценным бойцом, ни о чем больше не думать, только тренироваться и драться.

— Политические события касаются вас в этом вопросе?

— Пока не замечаю. По документам жду ответа. Думаю, может, меня правительство США дурит, потому что я заплатил за «премиум-процесс», чтобы мне быстрее все оформили за две недели, а они ровно через две недели просто запросили какие-то еще документы.

И хотел бы отдельное спасибо сказать . Он реально показывает, что спорт вне политики. У меня даже в углу сейчас будет украинец, мой товарищ. Помните, мы с вами в прошлый раз записывали интервью и я говорил, что остановился в доме у знакомого. Вот у него.

— А на бытовом уровне что-то спрашивают?

— Конечно. Я даже смотрел, что на митинге очень много украинцев собиралось, у нас тут в Сакраменто их правда очень много. Только до этой ситуации я не знал, что они украинцы. Они говорили, что все русские.

27 марта Борщев проведет бой с Марком Диакези в рамках UFC on ESPN 33.

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