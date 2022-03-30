Эдуард Трояновский: «Для Канело бой с Биволом не будет легкой прогулкой. Сауль снова прыгает не в свой вес»

Российский боксер поделился ожиданиями от боя между и , который состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

«То, что бой не отменят — это отличная новость. Для Канело этот поединок не будет легкой прогулкой. Напротив, для него это большое испытание. Для начала, Сауль снова прыгает не в свой вес.

К тому же Дима — это не тот соперник, которые были у Канело в последних боях. Бивол очень хорошо двигается, причем умеет работать как первым, так и вторым номером, и при этом встречать соперника ударами. Да, у Димы нет настолько большого опыта, но, я думаю, он отлично готов. Для него это шанс.

Преимущество в габаритах — даже не главный козырь Дмитрия. Скорее, я назову неудобный для Канело стиль ведения боя от Бивола. Хотя с Димой вообще неудобно боксировать практически любому боксеру.

Бивол вроде бы здесь, перед тобой — но его постоянно нет. Сейчас он нависает над тобой, хочет ударить и бьет — а потом его перед твоими руками вроде бы и нет, понимаете? Вот в чем тут дело», – сказал Трояновский.

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