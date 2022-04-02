Джордж Камбосос: «Я бы подрался с Ломаченко и Хэйни за один вечер, если бы мог»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос заявил, что был согласен принять поединок с Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко, однако бой с украинцем был приоритетным вариантом для австралийца.

«Ломаченко и Хэйни всегда вдвоем были моей целью. Я всегда говорил, что это будет Девин Хэйни или Ломаченко. Бизнес – это бизнес, ничего личного.

Я никому не отдавал предпочтение перед другим. С обоими я бы подрался за один вечер, если бы мог.

Просто в поединке с Ломаченко было больше смысла, учитывая сделку с ESPN, сделку с Лу ДиБеллой и его запросы. Я упорно работал на протяжении десяти лет, выбрал тяжелый путь, путешествуя по всему миру.

Я мало зарабатывал, вообще не зарабатывал, терял деньги, чтобы забраться на вершину бокса», – сказал Камбосос.

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