Джордж Камбосос: «Я бы подрался с Ломаченко и Хэйни за один вечер, если бы мог»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос заявил, что был согласен принять поединок с и , однако бой с украинцем был приоритетным вариантом для австралийца.

«Ломаченко и Хэйни всегда вдвоем были моей целью. Я всегда говорил, что это будет Девин Хэйни или Ломаченко. Бизнес – это бизнес, ничего личного.

Я никому не отдавал предпочтение перед другим. С обоими я бы подрался за один вечер, если бы мог.

Просто в поединке с Ломаченко было больше смысла, учитывая сделку с ESPN, сделку с Лу ДиБеллой и его запросы. Я упорно работал на протяжении десяти лет, выбрал тяжелый путь, путешествуя по всему миру.

Я мало зарабатывал, вообще не зарабатывал, терял деньги, чтобы забраться на вершину бокса», – сказал Камбосос.

Джордж Камбосос – о бое с Хэйни: «Я император, я завоевал мир. Нет сомнений, что мои титулы останутся со мной»

Ломаченко про бой Хэйни – Камбосос: «Я следующий»