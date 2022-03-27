Джордж Камбосос и Дэвин Хэйни 5 июня проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос проведет первую защиту титула 5 июня.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер. По информации журналиста, поединок против Дэвина Хэйни состоится 5 июня в Мельбурне (Австралия).
Напомним, что Камбосос завоевал титулы, одержав победу раздельным решением судей над Теофимо Лопесом.
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