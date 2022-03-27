Джордж Камбосос и Дэвин Хэйни 5 июня проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Теги легкий вес бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос проведет первую защиту титула 5 июня.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер. По информации журналиста, поединок против Дэвина Хэйни состоится 5 июня в Мельбурне (Австралия).

Напомним, что Камбосос завоевал титулы, одержав победу раздельным решением судей над Теофимо Лопесом.

Камбосос – Ломаченко: «Как только я вытру пол Хэйни, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов»

Ломаченко отказался уезжать из Украины. Бой с Камбососом не состоится

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные