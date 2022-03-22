Камбосос – Ломаченко: «Как только я вытру пол Хэйни, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов»

Чемпион IBF, WBO, WBA и WBC Franchise Джордж Камбосос-младший отреагировал на желание остаться на Украине.

Ранее стало известно, что Ломаченко отказался от титульного боя с Камбососом. Австралиец проведет защиту поясов в поединке с .

«Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью его понимаю. Молюсь за тебя и твою страну.

Пожалуйста, береги себя, и как только я вытру пол Дэвином, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов. Благослови тебя Господь!» – сказал Камбосос.

Бой Камбососа и Хэйни может состояться 5 июня в Мельбурне.

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