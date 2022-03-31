Бернс про бой с Чимаевым: «Это будет досрочная победа»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от боя с на UFC 273.

«Мне все равно, что говорят СМИ, болельщики или букмекеры. Иногда хорошо быть тем, на кого никто не ставит. Но, если честно, дело даже не в этом.

Я просто сосредоточен на своем выступлении, выйти и сделать все возможное против крутого парня.

Я верю, что выиграю этот бой, и я не думаю, что это будет решение судей. Я думаю, что это будет досрочная победа», – сказал Бернс.

Бой Бернса и Чимаева состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

UFC представил проморолик турнира 9 апреля с участием Яна и Чимаева

Гилберт Бернс – о Чимаеве: «Как говорят у нас в Бразилии: «Мы не лжем, но преувеличиваем». Он хорош, но не монстр»