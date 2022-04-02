Бернс – о бое Усмана и Эдвардса: «Я думаю, что Леон – угроза для Камару, не вижу очевидного победителя»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс оценил расклады перед титульным поединком между и .

«Я думаю, что Леон Эдвардс – угроза для Камару. Он очень хороший ударник, длинный, высокий левша. У него очень хорошая ударка, и в этом компоненте он сияет ярче всего. Но я вижу, что он стал намного лучше как боец.

Я не вижу здесь очевидного победителя. Я отдаю небольшое преимущество Камару, потому что он уже много раз имел дело с давлением и всем остальным. Но я предвижу, что этот бой будет очень близким. Будет крайне сложно дать прогноз», – сказал бразилец.

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