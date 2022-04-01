Стерлинг – о плане на бой с Яном: «Я должен нейтрализовать его, не позволять Петру задавать тон»

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Чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка против Петра Яна.

Напомним, что в 2021 году бойцы уже проводили поединок: россиянин владел преимуществом на протяжении всего боя, но в концовке четвертого раунда Петр применил запрещенный удар коленом в голову, из-за чего победу отдали Стерлингу.

«Я думаю, что главное, что я должен сделать – нейтрализовать его. Если я быть честным, я думаю, нельзя позволять этому парню задавать тон боя.

И я думаю, что отлично справляюсь с этим благодаря своему давлению, своему темпу, движению вперед, тейкдаунам», – сказал Алджамейн.

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