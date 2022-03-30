Оскар Де Ла Хойя: «Надеюсь, Канело победит Бивола. Это будет хороший бой»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе и абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Это супербой, отличный поединок. У Бивола много навыков и инструментов в арсенале. Но Канело сейчас на подъеме.

Я уверен, что Сауль чувствует себя непобедимым. Канело — пахарь, преданный делу боец, и это будет хороший бой.

Надеюсь, что Канело победит. Мы хотим, чтобы бокс жил и удерживал максимальную высотку. И Канело сейчас главный», – сказал Де Ла Хойя.

Бой Бивола и Канело состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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