Оскар Де Ла Хойя: «Надеюсь, Канело победит Бивола. Это будет хороший бой»

Теги Оскар Де Ла Хойя полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Это супербой, отличный поединок. У Бивола много навыков и инструментов в арсенале. Но Канело сейчас на подъеме.

Я уверен, что Сауль чувствует себя непобедимым. Канело — пахарь, преданный делу боец, и это будет хороший бой.

Надеюсь, что Канело победит. Мы хотим, чтобы бокс жил и удерживал максимальную высотку. И Канело сейчас главный», – сказал Де Ла Хойя.

Бой Бивола и Канело состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

WBA не будет лишать Бивола чемпионского титула

Дмитрий Бивол: «В России некоторые люди будут болеть за Канело»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные