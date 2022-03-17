Ковалев дал совет Биволу перед боем с Канело: «Будь уверен в своей школе бокса»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и .

«Канело строит отличную боксерскую карьеру. Сейчас он будет драться с непобежденным Биволом, но у Дмитрия отличные шансы на победу над суперзвездой.

Мой совет Биволу — просто верить в себя и не переоценивать Канело. Я несколько раз переоценивал своих соперников, и в таком случае ты убиваешь себя в тренировочном лагере, в зале.

Дмитрий, просто оставайся собой, будь уверен в своих навыках, в своей школе бокса. 7 мая мы все увидим.

Я очень рад за Бивола. У него отличная возможность, поскольку он отдохнул, давно не дрался. У него есть силы, энергия. Так что он может победить Канело», – считает Ковалев.

Бой Бивола и Канело запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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