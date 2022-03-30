WBA не будет лишать Бивола чемпионского титула

Теги WBA полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не будет лишен титула и поединка с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом, несмотря на призывы в боксерском сообществе.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», – сообщил представитель команды россиянина.

Бой Бивола и Канело запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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