WBA не будет лишать Бивола чемпионского титула

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не будет лишен титула и поединка с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе , несмотря на призывы в боксерском сообществе.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», – сообщил представитель команды россиянина.

Бой Бивола и Канело запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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