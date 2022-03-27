Сехудо рассказал, что Джон Джонс проведет бой в 2022 году: «Он очень хочет драться, ему нужно было время, чтобы прийти в себя»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо рассказал, что возвращение в октагон должно состояться в 2022 году.

При этом Генри отметил, что Джонс все еще может снова продлить свой простой, который длится с зимы 2020 года.

«Ребята, вы увидите Джона Джонса в этом году. Он очень хочет драться. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя, дать телу восстановиться, насладиться семьей.

Все это было ему нужно. Я не рассержусь, если он даже решит взять еще один год отпуска. Честно говоря, он уже очень много добился», – заявил Сехудо.

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