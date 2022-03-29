Гилберт Бернс – о Чимаеве: «Как говорят у нас в Бразилии: «Мы не лжем, но преувеличиваем». Он хорош, но не монстр»

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Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс, которому в ночь на 10 апреля предстоит поединок против Хамзата Чимаева, вновь высказался об оппоненте.

По мнению бойца, швед чеченского происхождения – хороший соперник, но Бернс призывает публику не преувеличивать его уровень.

«Я думаю, что он наверняка очень хорош. Люди приходят в безумное возбуждение: «У него есть бла-бла-бла, что угодно».

Как мы говорим в Бразилии: «Мы не лжем, но преувеличиваем». Он не фейк, но мы преувеличиваем его уровень. Он не лжет. Парень очень хорош, но мы сделали из него супермонстра.

Я думаю, что он очень, очень хорош, борьба на высоком уровне, хорошие удары, тяжелые руки, мы видели пару нокаутов, хороший грэпплинг. Но я не считаю его монстром», – сказал Гилберт.

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