Шон О’Мэлли: «Стерлинг – опасный засранец. К реваншу с Яном он подойдет совсем иначе»

Боец UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от реванша и .

«У Алджо много мышц, и чтобы поддерживать высокий темп, ему нужно держать эти мышцы в тонусе в течение 25 минут. Думаю, в первом бою они стали затекать после того, как Петр провел несколько тейкдаунов.

Как только Стерлинг понял, что не может перевести Петра, у него произошел психологический перелом, начала сказываться усталость.

Алджо — опасный засранец. Думаю, к реваншу он подойдет совсем иначе. Либо его побьют еще жестче, либо это будет совершенно другой бой.

Очень интересно, каким будет этот поединок», – сказал О’Мэлли.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273.

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