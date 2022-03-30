Стерлинг про бой с Яном: «Вы станете свидетелями ограбления»

Чемпион UFC в легчайшем весе обратился к болельщикам в преддверии реванша с .

«Вы станете свидетелями ограбления», – написал Стерлинг под фотографией с Мерабом Двалишвили.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле. В марте 2021-го Ян нанес американцу запрещенный удар коленом и потерял титул.

Петр Ян готовится к реваншу со Стерлингом в American Top Team

Двалишвили – Яну: «Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберет тебя и отправит обратно в Россию»