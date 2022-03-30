Стерлинг про бой с Яном: «Вы станете свидетелями ограбления»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к болельщикам в преддверии реванша с Петром Яном.
«Вы станете свидетелями ограбления», – написал Стерлинг под фотографией с Мерабом Двалишвили.
Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле. В марте 2021-го Ян нанес американцу запрещенный удар коленом и потерял титул.
Петр Ян готовится к реваншу со Стерлингом в American Top Team
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