Стерлинг про бой с Яном: «Вы станете свидетелями ограбления»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к болельщикам в преддверии реванша с Петром Яном.

«Вы станете свидетелями ограбления», – написал Стерлинг под фотографией с Мерабом Двалишвили.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле. В марте 2021-го Ян нанес американцу запрещенный удар коленом и потерял титул.

Петр Ян готовится к реваншу со Стерлингом в American Top Team

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