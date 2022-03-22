Эдвардс про желание Усмана подраться с Канело: «Он не готов к такому уровню чистого бокса»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Сауль Альварес бокс Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал желание чемпиона дивизиона Камару Усмана провести боксерский поединок с Саулем Альваресом.

«Это, вероятно, работа ради гонорара. Естественно, Усман полюбил свои руки. Конечно же, в октагоне он добился достаточного успеха за счет своего бокса. Это произошло после того, как Усман перешел к тренеру Тревору Уиттману.

Но я считаю, что технически бокс — это бокс, а ММА — это ММА. Усман делает много базовых ошибок. Думаю, он не готов к такому уровню чистого бокса», – сказал Эдвардс.

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