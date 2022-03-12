Абдель-Азиз – о бое Усмана и Канело: «Камару нокаутирует его за три раунда»

, менеджер чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, заявил, что его клиент способен одержать победу в боксерском поединке над Саулем Альваресом.

«Камару нокаутирует его за три раунда. Никто не может сказать Камару «нет». Этот парень приехал из Африки и прошёл через множество преград. Я верю в Камару.

В этом разница между мной и другими людьми. Он особенный человек в моей жизни. Я молчу, в скольких уличных драках мы с Камару побывали.

Мы оба через многое прошли, и я верю, что он может победить любого», – сказал Абдель-Азиз.

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