Леон Эдвардс: «Усман ни за что не побьет Канело»

Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс оценил шансы чемпиона дивизиона в возможном поединке с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Усман ни за что не побьет Канело, и меня ему тоже не победить. Я видел, как он однажды заявил, что собирается бороться со мной на протяжении всего боя. Усман может делать все что захочет. Я готов драться.

Что касается боя с Канело, он либо хочет получить чек, либо пытается испытать себя – один из двух вариантов. Карьера в спорте недолгая, поэтому если ты можешь заработать, то зарабатывай.

Я буду чемпионом, когда он уйдет. Так что я заберу у него титул, а затем он может уйти и делать все что захочет», – сказал Эдвардс.

Эдвардс признался, что контракт на бой с Усманом еще не подписан: «Все идет по плану, все детали согласованы»

Эдди Хирн: «У Усмана вообще нет шансов в бою с Канело. Но почему бы и нет?»