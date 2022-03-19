Абдель-Азиз предложил президенту UFC запустить боксерский промоушен ради боя Конор – Усман

Менеджер Али Абдель-Азиз предложил президенту UFC Дэйне Уайту запустить боксерский промоушен, чтобы устроить поединок Конора Макгрегора и Камару Усмана.
«Если Дэйна думает, что бой между Камару и Конором получится нечестным, то, быть может, это хорошая возможность запустить промоушен Zuffa Boxing.
Тогда мы наконец сможем перестать говорить об этих фальшивых бойцах из мира бокса», – написал Абдель-Азиз.
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