Абдель-Азиз предложил президенту UFC запустить боксерский промоушен ради боя Конор – Усман

Менеджер Али Абдель-Азиз предложил президенту UFC Дэйне Уайту запустить боксерский промоушен, чтобы устроить поединок и .

«Если Дэйна думает, что бой между Камару и Конором получится нечестным, то, быть может, это хорошая возможность запустить промоушен Zuffa Boxing.

Тогда мы наконец сможем перестать говорить об этих фальшивых бойцах из мира бокса», – написал Абдель-Азиз.

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