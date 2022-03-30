Александр Усик: «Планы после боя с Джошуа? Я обязательно вернусь на Украину»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе прибыл в Прагу (Чехия), где будет готовиться к бою с .

- Насколько сложным было решение: или остаться и защищать Украину, или уехать готовиться к титульному бою с Джошуа?

– Я хотел остаться и защищать Украину, но мои друзья убедили меня, что для Украины можно сделать что-то большее, чем просто стрелять.

- Поддерживаете контакт с коллегами-боксерами, которые остались на Украине?

– Конечно. Я нахожусь в постоянном контакте с Василием Ломаченко, Владимиром и Виталием Кличко.

- Можно ли вообще отвлечься от событий на Украине и полностью сосредоточиться на тренировках?

– Я стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я выключил телефон и тренировался. Они ожидают, что я достойно выступлю на ринге. Для Украины.

- И насколько это трудно?

– Это трудно, но мне помогают молитвы к Богу.

- Есть ли у вас какие-то особые планы на вознаграждение за бой с Джошуа?

– Меня на данный момент не интересуют никакие другие вещи – пояс или что-то еще, – кроме помощи Украине. Всю свою силу я вкладываю в тренировки и сделаю все, чтобы поддержать наш народ так же сильно, как он поддерживает меня.

- Какие планы после боя?

– Я обязательно вернусь на Украину.

Ранее стало известно, что украинский боксер уехал из страны, чтобы провести реванш с британцем летом 2022 года.

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