Владимир Кличко – о решении Усика покинуть Украину: «Здесь есть плюсы и минусы, это было непростое решение для Александра»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе высказался об отъезде из Украины.

Напомним, что после начала спецоперации России чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF вступил в ряды территориальной обороны.

Однако недавно Александр покинул Украину для подготовки к реваншу с .

«Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение.

Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг , можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны», – заявил Кличко.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года, победу единогласным решением судей одержал украинец.

Эдди Хирн: «Реванш Усика и Джошуа должен состояться в июне»

Усик про реванш с Джошуа: «Так я лучше помогу стране, чем если буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву»