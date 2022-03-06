Энтони Джошуа: «Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе готов провести промежуточный бой перед реваншем с .

«Я люблю драться с хорошими бойцами. Они бросают мне вызов. Усик был хорошим вызовом. Мне необходимо стать лучше во всех аспектах и улучшить другие нюансы, чтобы победить. Усик – хороший боец.

Я уважаю его и Энди Руиса. И я достаточно уважаю себя, чтобы подтолкнуть себя и вернуться к работе, благодаря чему я смогу драться упорнее.

Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым. Никаких проблем.

Джозеф Паркер хочет провести реванш со мной? Его я тоже побью. Я побьюсь с Паркером. Я подерусь с кем угодно и где угодно. Это всего лишь бой», – сказал Джошуа.

Александр Шлеменко: «Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать – остаться живыми. По духу они такие же, как русские парни»

Александр Усик: «Россияне на самом деле не знают, что происходит на Украине. Они этого не видят»