Эдди Хирн: «Реванш Усика и Джошуа должен состояться в июне»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях подготовки боя чемпион WBA, WBO и IBF Александра Усика и Энтони Джошуа.

«Я ожидаю, что этот бой состоится в июне. Почти наверняка это будет следующий бой Энтони, чему он чрезвычайно рад. Он готов.

Сейчас я работаю с Александром Красюком над определением окончательного места проведения боя.

Надеюсь, уже на следующей неделе мы сможем сообщить некоторые подробности», – рассказал Хирн.

Ранее стало известно, что украинский боксер уехал из страны, чтобы провести реванш с британцем летом 2022 года.

В первом поединке осенью 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Усик про реванш с Джошуа: «Так я лучше помогу стране, чем если буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву»

Энтони Джошуа: «Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым»