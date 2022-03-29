Сен-Пьер – о споре Нганну и UFC: «Если Фрэнсиса не устраивает заработок, тогда пусть ищет место, где ему дадут достойные деньги»

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поддержал в споре с UFC. Напомним, что чемпион тяжелого веса провел последний поединок по контракту, а новую сделку не удается заключить из-за запросов камерунца по зарплате.

«Я могу сказать Фрэнсису по-дружески, что он должен зарабатывать то, что заслуживает. Если тебя не устраивает то, что тебе платят в UFC, тогда иди и ищи, где дадут деньги, которые ты должен получить.

Нганну молод и уже приблизился к тому моменту, что должен зарабатывать достойные деньги. Он тяжеловес и в любом бою может произойти все что угодно. Один удар может изменить ход поединка или даже всю жизнь. Именно по этой причине тяжеловесы удерживают чемпионский титул очень недолгое время», – сказал канадский спортсмен.

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