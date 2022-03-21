Президент UFC: «Введем временный титул в тяжелом весе, если Нганну будет восстанавливаться от операции 9 месяцев»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о возможном введении временного пояса в тяжелом весе.

На днях чемпион дивизиона Фрэнсис Нганну перенес операцию на колене.

«Да, возможно мы введем временный титул. На неделе узнаем, как долго будет отсутствовать Фрэнсис Нганну, и примем соответствующее решение.

Если информация о том, что он будет восстанавливаться 9 месяцев, подтвердится, то значит, пройдет как минимум год с его последнего боя.

В таком случае мы разыграем временный чемпионский пояс», – сказал Уайт.

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