Менеджер Нганну рассказал, что Фрэнсис и Дэйна Уайт обсудят продление контракта бойца с UFC

Маркель Мартин, менеджер чемпиона в тяжелом весе , рассказал, что его клиент проведет встречу с боссом промоушена .

Напомним, что в январе 2022-го камерунец победил Сирила Гана, защитив пояс чемпиона. Это был последний поединок по контракту Нганну, а новый не подписан из-за финансовых запросов Фрэнсиса.

«Я оценил и поддержал приглашение Фрэнсиса на ужин UFC. Я считаю, что Фрэнсису и Дэйне нужно было собраться вместе в такой обстановке.

Теперь мы все с нетерпением ждем официальной встречи с UFC, чтобы определиться со следующей главой в путешествии Фрэнсиса», – сказал Мартин.

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