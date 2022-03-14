Менеджер Нганну рассказал, что Фрэнсис и Дэйна Уайт обсудят продление контракта бойца с UFC

Теги UFC Дэйна Уайт тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Маркель Мартин, менеджер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, рассказал, что его клиент проведет встречу с боссом промоушена Дэйной Уайтом.

Напомним, что в январе 2022-го камерунец победил Сирила Гана, защитив пояс чемпиона. Это был последний поединок по контракту Нганну, а новый не подписан из-за финансовых запросов Фрэнсиса.

«Я оценил и поддержал приглашение Фрэнсиса на ужин UFC. Я считаю, что Фрэнсису и Дэйне нужно было собраться вместе в такой обстановке.

Теперь мы все с нетерпением ждем официальной встречи с UFC, чтобы определиться со следующей главой в путешествии Фрэнсиса», – сказал Мартин.

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