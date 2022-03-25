Волкановски считает, что Чимаев побьет Бернса: «Я чувствую, что это произойдет»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Алекс Волкановски Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сделал прогноз на поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хамзатом Чимаевым.

По мнению австралийца, победу в бою одержит непобежденный швед чеченского происхождения.

«Я чувствую, что это произойдет. Мне кажется, что прямо сейчас Чимаев находится на таком уровне.

Я думаю, он вправду выйдет туда и покажет доминирующее выступление. Это будет довольно невероятно против соперника вроде Бернса», – предположил Алекс.

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