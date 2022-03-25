Чимаев – о Бернсе: «Он напуган, у него стресс. Он не знает, что я буду делать»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о своем оппоненте Гилберте Бернсе.

Ранее бразилец заявил, что готов к любому сценарию, по которому может пойти поединок с Чимаевым.

«Он сказал, что мы можем бороться, грэпплить или биться в стойке. Он не знает, что я буду делать. У него стресс.

Сейчас у него в голове большая драма, и он думает об этом. Когда ты слушаешь его, то понимаешь, что парню конец. Он напуган», – ответил Хамзат.

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