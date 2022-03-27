Шон Стриклэнд сделал прогноз на бой Чимаева и Бернса: «Думаю, Хамзат убьет его»

Топовый средневес UFC Шон Стриклэнд заявил, что уверен в победе над .

Напомним, что бой между полусредневесами состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Я думаю, он он убьет его. Что хорошо в Хамзате, так это вера. Он верит в себя до глубины души, и это ведет его далеко вперед...

Мне нравится Гилберт, он нормальный. Я имею в виду, он не такой... Хамзат будет слишком хорош. Он слишком большой», – сказал американец.

Шон Стриклэнд – Анкалаеву: «Как сказать по-русски: «Ты мой враг, и я хочу сразиться с тобой?»

Стриклэнд призвал UFC пускать новых средневесов к титульнику: «Пусть белый засранец получит шанс, нам не нужен еще один повтор»