Шон Стриклэнд сделал прогноз на бой Чимаева и Бернса: «Думаю, Хамзат убьет его»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Шон Стриклэнд заявил, что уверен в победе Хамзата Чимаева над Гилбертом Бернсом.

Напомним, что бой между полусредневесами состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Я думаю, он он убьет его. Что хорошо в Хамзате, так это вера. Он верит в себя до глубины души, и это ведет его далеко вперед...

Мне нравится Гилберт, он нормальный. Я имею в виду, он не такой... Хамзат будет слишком хорош. Он слишком большой», – сказал американец.

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