Даррен Тилл заявил, что будет секундантом Чимаева в бою с Бернсом: «Я подписал нужные документы»

Английский средневес UFC Даррен Тилл заявил, что будет угловым Хамзата Чимаева в поединке с на UFC 273.

«Я искренне волнуюсь за его бой, беспокоюсь о его самочувствии и помогаю ему перед его поединком, чтобы позже он помог мне перед моим боем. Так это работает.

Я буквально только что подписал... Что я подписал? Я не шарю в этих бумажках, но я подписал документы, чтобы быть его секундантом», – сказал Тилл.

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