Даррен Тилл заявил, что будет секундантом Чимаева в бою с Бернсом: «Я подписал нужные документы»

Теги UFC Даррен Тилл Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Английский средневес UFC Даррен Тилл заявил, что будет угловым Хамзата Чимаева в поединке с Гилбертом Бернсом на UFC 273.

«Я искренне волнуюсь за его бой, беспокоюсь о его самочувствии и помогаю ему перед его поединком, чтобы позже он помог мне перед моим боем. Так это работает.

Я буквально только что подписал... Что я подписал? Я не шарю в этих бумажках, но я подписал документы, чтобы быть его секундантом», – сказал Тилл.

Чимаев – о Бернсе: «Он напуган, у него стресс. Он не знает, что я буду делать»

Хамзат Чимаев – о тренерских советах Сехудо: «Я слушал, но ничего не понял»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные