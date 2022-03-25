Чимаев – о тренировках Бернса с российскими бойцами: «Как ты собираешься научиться бороться за 2-3 месяца?»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев раскритиковал Гилберта Бернса. Ранее бразилец заявил, что проводит борцовские тренировки с бойцами из России.
«Как, черт побери, ты можешь научиться бороться за 2-3 месяца? Никак.
Даже в своих мечтах он не может перевести меня на землю. Бернс об этом знает. Парни, которые были в моем зале, также тренировались с ним.
Я не знаю, что они ему сказали, но я побил их всех, и ему об этом известно», – сказал Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Дэйна Уайт сказал, если я финиширую Бернса так же легко, как остальных, люди захотят увидеть меня в титульнике»
Гилберт Бернс: «Для подготовки к Чимаеву мне пришлось пригласить в зал двух очень крутых русских борцов»