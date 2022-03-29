Хрюнов – о нокдауне Харитонова в бою со Скоттом: «Сергей до этого пропустил 4-5 ударов по печени, это был мгновенный спазм»

Промоутер Владимир Хрюнов, участвовавший в организации поединка между Сергеем Харитоновым и Маликом Скоттом, отверг подозрения, что бой был постановочным.
«Сергей до этого пропустил 4 или 5 ударов в печень, которые предшествовали такой реакции. От чего он упал? Это мгновенный спазм.
У него локоть находился у верхушки печени, и он действительно упал в результате удара. Сергей сам сказал, что такое с ним впервые. Печень уже была нагружена, естественно, такая реакция.
Он мужественный человек, и никто не собирался проигрывать в такой политической атмосфере или что-то такое делать. Сергей – офицер ВДВ», – сказал Хрюнов.
Сергей Харитонов: «Договорной бой со Скоттом? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу»
Шлеменко – о Харитонове: «Серега, не обижайся. Боец, может быть, ты хороший, но как актер ты плох»