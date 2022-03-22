Сергей Харитонов: «Договорной бой со Скоттом? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу»

Российский тяжеловес отреагировал на обвинения в договорном характере боя с американским боксером Маликом Скоттом, которого он победил раздельным решением судей на турнире РЕН ТВ.

«Я даже не хочу никому ничего доказывать. Еще кому-то доказывать, объяснять... Я знаю, что вышел драться, — и я дрался. Все начали мне писать гадости всякие. Видать кто-то делал ставки. Большинство ставило ставки [на победу Скотта], и видать, их ставки прогорели.

Люди мне пишут, что они ставили на тот или иной исход, и я им отвечаю: «Ребята, ко мне какие претензии? Я вышел биться — и я отбился. Вопрос закрыт». А то, что некоторые начинают обвинять меня в каких-то неправильных вещах... Пускай делают все что хотят.

Он ударил меня по руке, и локоть влетел мне по печени. Чем стоять терпеть это дело, лучше остановиться, и пускай нокдаун отсчитают. Зато будет время на восстановление и на следующий раунд выйдешь восстановленный.

Там был чистый удар в печень. Знаете, сколько раз в спаррингах пропускал в локоть и меня сажали? Много раз. И я так же сажал. Это тяжелый вес.

Если договариваться, то можно было сделать так, чтобы все завершить в первом раунде. Согласны? Зачем мучиться шесть раундов, заниматься херней? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу», – сказал Харитонов.

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