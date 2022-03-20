Шлеменко – о бое Харитонова и Скотта: «Я не смог досмотреть этот бой, ну не смог я, извините»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко прокомментировал поединок по правилам бокса за звание чемпиона «Рен-ТВ» между и Маликом Скоттом, в котором победу раздельным решением судей отдали россиянину.

«Я этот бой досмотреть не смог. Ну не смог я его досмотреть, извините меня. Я начал смотреть, перематывать, не нашел этот момент нокдауна. Потом вернулся, опять поставил на этот момент и понял, что это какой-то странный нокдаун.

Либо Малик Скотт обладает бесконтактным ударом, то есть может пробивать сквозь преграды, даже через стену, наверное, может пробить печень и запустить энергию. Есть такие люди, я видел в интернете», – заявил Шлеменко.

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