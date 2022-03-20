Шлеменко – о Харитонове: «Серега, не обижайся. Боец, может быть, ты хороший, но как актер ты плох»

Российский боец смешанного стиля заявил, что сомневается в честности поединка по правилам бокса между и Маликом Скоттом.

«Серега Харитонов, не обижайся, ты, может быть, боец хороший, но как актер ты не очень хорош. Когда Сергей хочет сыграть, у него всегда одно лицо.

Был момент, когда ему в пах били, но лицо было похожее. На самом деле удар в печень тяжело отыграть.

Хотя, может быть, это была не печень. Сергей хотел показать, что это была печень, а у него при этом болела рука. Мы же не знаем», – иронично заключил Шлеменко.

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