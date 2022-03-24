Емельяненко обвинил Харитонова в договорном поединке против Скотта: «Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются»

Российский тяжеловес считает, что бой Сергея Харитонова и американского боксера Малика Скотта на турнире РЕН ТВ был договорным.

«Сережа, тех кто не стоял в парах ты можешь облапошить, но нас с Александром Шлеменко не получится. Жесткий удар открытой перчаткой через локоть? Кому ты тут горбатого лепишь?

Я не знаю кроме тебя ни одного бойца, кто столько раз отказывался от продолжения боя то от тычка в глаз, то от попадания в пах. Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются. Не дурачь народ, Сережа, все все видят и понимают», – написал Емельяненко в инстаграме.

Харитонов победил Скотта раздельным решением судей.

Сергей Харитонов: «Договорной бой со Скоттом? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу»

Шлеменко – о Харитонове: «Серега, не обижайся. Боец, может быть, ты хороший, но как актер ты плох»