Джон Маккарти: «Усман был бы убит в боксерском поединке с Канело»

Бывший рефери ММА Джон Маккарти оценил вероятность проведения боксерского поединка между чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом и абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Если бы думал, что это хороший поединок для его бойца, то он бы его устроил. Давайте говорить откровенно, это принесло бы ему деньги.

Я ни в коем случае не хочу принизить , он фантастический чемпион и боец ММА, но он был бы убит в боксерском поединке с Канело. Уничтожен», – сказал Маккарти.

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