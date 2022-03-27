Кертис Блейдс хочет подраться с Миочичем: «Я хочу быть как ты, Стипе, поэтому мне придется побить тебя»

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс заявил, что заинтересован в поединке против бывшего чемпиона , не выходившего в октагон после поражения от .

«Эй, я хочу быть прямо как ты, Стипе Миочич, а значит, мне, возможно, придется побить тебя. Но, конечно, я тебя очень сильно уважаю.

Ты один из лучших в мире, один из лучших тяжеловесов в истории, так что я тебя очень уважаю», – сказал Блейдс.

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