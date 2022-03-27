Кертис Блейдс хочет подраться с Миочичем: «Я хочу быть как ты, Стипе, поэтому мне придется побить тебя»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс заявил, что заинтересован в поединке против бывшего чемпиона Стипе Миочича, не выходившего в октагон после поражения от Фрэнсиса Нганну.

«Эй, я хочу быть прямо как ты, Стипе Миочич, а значит, мне, возможно, придется побить тебя. Но, конечно, я тебя очень сильно уважаю.

Ты один из лучших в мире, один из лучших тяжеловесов в истории, так что я тебя очень уважаю», – сказал Блейдс.

Кертис Блейдс: «Я заслуживаю биться за временный титул против Гана»

Кертис Блейдс раскритиковал план Криса Докоса на бой: «Он мало двигался и думал о борьбе»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные