Тим Цзю: «Приехал в Америку с большими намерениями. Хочу продолжить наследие моей семьи в боксе»

Австралийский боксер русского происхождения поделился ожиданиями от боя с Терреллом Гаушей, который состоится 26 марта в Миннесоте (США).

«Я приехал в Америку с большими намерениями захватить весь дивизион среднего веса и стать следующим великим чемпионом мира в 154 фунтах. Чтобы стать легендой, нужно приехать в Америку в какой-то момент своей карьеры и оставить след в спорте.

Я хочу продолжить наследие моей семьи в боксе, а также проложить свой собственный путь. 26 марта — это начало моей эры.

Я уважаю своего соперника, он дрался на чемпионском уровне. Чувствую, что встреча с таким человеком, как Гауше, который одержал большую победу, станет отличным поединком. Это будет мой дебют на Showtime, и я хочу не только стать лучшим, но и стать лицом телеканала.

Хочу пойти по стопам своего отца и однажды быть членом Международного зала славы бокса», – сказал Цзю.

27-летний Цзю в ноябре победил единогласным решением судей Такеши Иноуэ. 34-летний Гауш в марте победил Джемонтея Кларка.

Тим Цзю 26 марта проведет бой с Террелом Гаушей в Миннеаполисе

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