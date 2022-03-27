Тим Цзю – о победе над Гаушей: «Хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями, но смог вернуться»

Непобежденный боксер первого среднего веса Тим Цзю прокомментировал итоги боя против Террела Гауши.

Напомним, что австралиец российского происхождения одержал победу единогласным решением судей.

«Это просто был быстрый нокдаун. Прямой справа. Он пробил в идеальное время. Послушайте, хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями и смог вернуться.

Я копнул глубоко, при всем моем уважению к моему сопернику Террелу Гоше. Он чертовский воин и настоящий джентльмен», – сказал Цзю-младший после боя.

Тим Цзю победил Террелла Гаушу единогласным решением судей

Тим Цзю: «Америка – земля мечты, всегда мечтал выступить здесь»