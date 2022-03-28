Ковингтон – Порье: «Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь смотреть в зеркало по утрам?»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон считает, что не хочет проводить с ним бой.

«Я атаковал семью Порье, его друзей и команду. Но он не намерен даже попытаться. Тот же знал, что не побьет меня, но он как минимум попытался. Он понимал, что ему не победить меня. Он знал, что я король Майами, но он попытался.

Я не знаю, попытается ли когда-нибудь Дастин. Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь просыпаться и смотреть в зеркало по утрам?» – сказал Ковингтон.

Бен Аскрен: «Ковингтон понимает, что может победить Порье. Громкое имя, легкая победа»

Гилберт Бернс: «Ковингтон должен подраться либо со мной, либо с Чимаевым»