Даниэль Кормье: «Шутки Ковингтона зашли слишком далеко. Он не из тех, кто выясняет отношения на улице»

Бывший чемпион в двух весовых категориях прокомментировал инцидент с участием Хорхе Масвидаля и .

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона у ресторана в Майами и сломал ему зуб. Бойцу грозит до 15 лет тюрьмы за случившееся.

«Колби не уличный парень. Да, он любит поболтать и подраться. Его шутки, возможно, зашли слишком далеко. Он создал ситуацию, к которой не был готов. С ним не было человека, который бы остановил его.

Когда я что-то говорил, около меня всегда был человек, который мог следить за тем, чтобы я не перешел черту.

Колби не из тех, кто выясняет отношения на улице. Он может так говорить, но это не так. Когда Колби говорит, что он король Майами, он имеет в виду то, что он лучший боец из Майами. Трудно с этим не согласиться, учитывая, что Усман тренируется в Колорадо.

Мне нелегко сидеть и критиковать Хорхе, потому что мы с Джонсом чуть не закончили так же. В конце концов определенные люди не дали нам перейти эту грань», – сказал Кормье.

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