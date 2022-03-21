Бен Аскрен: «Ковингтон понимает, что может победить Порье. Громкое имя, легкая победа»

Бывший боец UFC Бен Аскрен считает, что Колби Ковингтон правильно поступил, бросив вызов .

«Отличный вызов. Думаю, Ковингтон понимает, что может победить — они с Порье много времени провели в спортзале. На данный момент Дастин, вероятно, входит в десятку лучших бойцов UFC, ведь он дважды побил Конора Макгрегора. Итак, это громкое имя, легкая победа. Нельзя просить лучшего, верно?

Ковингтон не может сейчас вызывать никого, кто находится выше него в рейтинге, потому что занимает первое место и только проиграл чемпиону.

Дэйна Уайт сказал, что Ковингтон снова может встретиться с Усманом, но мы все понимаем, что это не произойдет сразу. Для их третьего боя нужно некоторое время.

В весовой категории Коли нет более громкого имени, чем Порье, хоть он и легковес», – сказал Аскрен.

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